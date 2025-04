EMPREGO

Ibama libera gabarito de concurso com 460 vagas; salários chegam a R$ 9.994

Candidatos têm até quarta para recursos

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 12:42

Sede do Ibama Crédito: Divulgação/AGU

O Cebraspe, organizador do concurso do Ibama, liberou nesta terça-feira (8) os gabaritos preliminares e os cadernos de provas da seleção que oferece 460 vagas para analistas ambientais e administrativos. Os 123.079 candidatos que fizeram as provas no domingo (6) podem conferir seus desempenhos no site da banca, usando CPF e senha cadastrados.>

Os participantes terão nesta terça (9) e quarta (10) para apresentar recursos contra questões ou gabaritos. O resultado definitivo das provas objetivas e preliminar da discursiva será divulgado em 7 de maio. Caso alguma questão seja anulada, todos os candidatos receberão os pontos correspondentes, independentemente de terem recorrido.>

A seleção incluiu prova objetiva com 120 itens (50 de conhecimentos básicos e 70 específicos) no formato "certo/errado", além de redação de até 30 linhas. Para aprovação, é necessário atingir no mínimo 10 pontos em conhecimentos básicos, 21 em específicos e 36 no total das objetivas. A discursiva exige nota mínima de 10 pontos. >