EM CLÍNICA

Idosa morre após cair em fosso e ser prensada por elevador no Espírito Santo

Mulher era paciente do estabelecimento

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 28 de março de 2024 às 16:47

Idosa morre após cair em fosso e ser prensada por elevador, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Tribuna Online

Uma idosa de 74 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 27, após cair no fosso de um elevador e ser prensada pelo equipamento em uma clínica de reumatologia de Vitória, no estado do Espírito Santo. A vítima era paciente do estabelecimento.

De acordo com o portal Tribuna Online, do Espírito Santo, a idosa teria ido na clínica para fazer uma consulta. Ela teria chamado o elevador, e as portas se abriram antes da hora. Ela não percebeu a ausência do equipamento e caiu no fosso.

Em nota, a clínica Reuma e a Onco & Hemato Serviços Médicos lamentou a situação e afirmou que vai colaborar com as autoridades. “Expressamos nossa profunda solidariedade com a família neste momento, oferecendo todo suporte necessário, e reiteramos nosso compromisso com o devido esclarecimento dos fatos”.