SANTA CATARINA

Igreja causa polêmica com sessão coletiva de tatuagem de versículos bíblicos em fiéis

Sessão promovida por pastor em Balneário Camboriú viraliza e recebe críticas de cristãos nas redes

Carol Neves

Publicado em 17 de julho de 2025 às 11:08

Sessão de tatuagem da Reino Church Crédito: Reprodução

Uma sessão de tatuagens promovida por uma igreja evangélica em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, gerou grande repercussão nas redes sociais. O evento ocorreu na sede da Reino Church e foi divulgado por meio de um vídeo publicado no domingo (13) pelo pastor Eduardo Reis, que mostra jovens em fila para tatuar versículos bíblicos no corpo.>

No vídeo, que alcançou 1,5 milhão de visualizações até quarta-feira (16), os fiéis escolhem o versículo "Mateus 24:14", relacionado à missão de anunciar o evangelho no mundo. As tatuagens foram feitas no estilo lettering, técnica que destaca letras com fontes artísticas ou caligrafadas.>

Um dos participantes do vídeo define a tatuagem como um símbolo da missão da igreja. "Acho que é muito mais do que uma marca no nosso corpo, é algo que vai expressar todos os dias da nossa vida e vai nos lembrar daquilo que Cristo nos chamou para fazer nesta terra", diz uma das fiéis. >

Apesar do engajamento nas redes, a iniciativa provocou polêmica entre cristãos. Até quarta-feira, a publicação já contava com mais de 12 mil comentários, muitos deles críticos à ação. Uma internauta escreveu: "Precisou tatuar para lembrar de Jesus? Que bíblia vocês estão lendo?". Outra comentou: "O que respeito mesmo são as marcas nos joelhos", fazendo referência à oração.>

Em resposta à repercussão, o pastor Eduardo Reis durante uma pregação na igreja, de acordo com reportagem do G1. Ele afirmou que cada pessoa tem liberdade para agir conforme sua convicção. "A questão é ser livre para fazer o que você tem que fazer, da maneira que você sentiu no seu coração, por aquilo que Deus colocou em você", declarou.>