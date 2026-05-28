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Inesperado: 25 apostas levam prêmio de R$ 5 milhões da Lotofácil 3696

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quarta-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3696 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quarta-feira (27), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de R$ 5 milhões saiu para 25 apostas.

Cada um dos vencedores faturou R$ 146.051,92.

Além dos ganhadores principais, 1.463 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 424,02 cada. Outras 25.395 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.

Veja de onde são os ganhadores

Veja de onde são os ganhadores por Reprodução
Veja de onde são os ganhadores por Reprodução
Veja de onde são os ganhadores por Reprodução
Veja de onde são os ganhadores por Reprodução
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Veja de onde são os ganhadores por Reprodução

Com 12 números acertados, 199.182 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 854.867 levaram R$ 7 ao acertar 11 números.

Os números sorteados foram: 02-03-05-06-07-09-11-13-15-16-17-19-21-23-24.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Lotofacil Prêmio Sorteio

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