SÃO PAULO

Influenciador com 'íntima ligação com o PCC' é preso em mansão por golpes envolvendo carros de luxo

Nas redes sociais, ele exibe carros de luxo e compartilha sua trajetória com relatos de sucesso financeiro

O empresário e influencer Filippe Ribeiro, de 29 anos, foi preso nesta quinta-feira (13) em uma mansão em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é acusado de liderar uma quadrilha envolvida em golpes relacionados à compra e venda de veículos de luxo, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além dele, outras 11 pessoas têm mandados de prisão temporária em uma operação coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba. As informações são do Metrópoles. >

Segundo o delegado Estevão Castro, a quadrilha tem "íntima ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) no tráfico de drogas". No âmbito da investigação, a polícia cumpre 40 mandados de busca e apreensão. Castro revelou que Filippe seria o responsável por um esquema no qual comprava carros de devedores com a promessa de quitar os financiamentos, mas não cumpria o combinado, vendendo os veículos por valores muito acima. Além disso, ele também é investigado por alugar carros em outros estados, cloná-los e vendê-los em São Paulo.>