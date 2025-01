TOP 10

Inmetro divulga nova lista com carros automáticos mais econômicos do Brasil; confira

Entre as novidades dessa lista está o aumento de veículos híbridos produzidos no Brasil

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 10:30

Hyundai HB20 Crédito: Divulgação

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro ) publicou a primeira atualização de 2025 com a lista de consumo de combustível dos veículos vendidos no Brasil. A publicação faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que fornece o adesivo de eficiência energética, como os usados em eletrodomésticos, para os carros. Ao todo, mais de 1.200 modelos foram analisados, incluindo carros híbridos, elétricos e os movidos a gasolina, álcool e diesel. As informações são do Uol.

Entre as novidades dessa lista estão o aumento de veículos híbridos produzidos no Brasil, como os novos Fiat Pulse e Fastback Hybrid, e uma melhor compreensão do impacto das novas exigências do Proconve L8, que entrou em vigor em janeiro, com normas mais rigorosas para as emissões de poluentes dos veículos zero-quilômetro.

A relação atualizada apresenta os dez carros automáticos flex com menor consumo energético, medido em MJ/km (megajoules por quilômetro). O ranking leva em consideração a versão mais eficiente de cada modelo e inclui veículos com câmbio CVT ou de dupla embreagem. Caso dois modelos apresentem o mesmo consumo, ocupam a mesma posição, resultando em uma lista com mais de dez modelos.

Os primeiros lugares são ocupados pelo Toyota Corolla e o Corolla Cross, que se destacam principalmente no ambiente urbano, devido ao seu sistema híbrido. Nos carros híbridos, o motor elétrico é mais utilizado em trajetos urbanos, o que proporciona uma economia de combustível superior em comparação às estradas. Por outro lado, o Fiat Pulse, com seu sistema híbrido leve, mostra um ganho modesto na cidade, sem ultrapassar a eficiência nas rodovias.

A avaliação do Inmetro é realizada por meio de testes padronizados, em condições controladas, para medir a quantidade de energia necessária para percorrer um quilômetro. A medição considera tanto o consumo em MJ/km quanto em km/l, dependendo do tipo de combustível. Carros com menor gasto de energia por quilômetro são mais eficientes.

Os carros que obtêm a melhor avaliação recebem a nota "A", enquanto os menos eficientes são classificados com a nota "E". Os carros elétricos dominam a nota "A", graças à sua altíssima eficiência em converter energia em movimento.

Veja os 10 carros automáticos flex mais econômicos