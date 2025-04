DF

Itamaraty afasta servidor que sugeriu 'descer o cacete em indígenas' em manifestação

MPF abre investigação sobre violência policial

O Itamaraty afastou nesta sexta-feira (11) o servidor Aldegundes Batista Miranda, motorista oficial do ministério, após ele sugerir em reunião que a polícia deveria "meter o cacete" nos indígenas caso fizessem "bagunça" durante manifestação em Brasília. O caso foi encaminhado à corregedoria do ministério para apuração. >

A gravação da reunião, realizada na quinta-feira (10) pela Secretaria de Segurança Pública do DF, mostra Aldegundes interrompendo um defensor dos indígenas com a frase: "Você queria deixar o pessoal descer logo? Deixa descer e mete o cacete se fizer bagunça". O Itamaraty afirmou que o servidor "não foi instruído a manifestar-se nos termos noticiados" e deplorou o ocorrido. >

No mesmo dia do encontro, cerca de mil indígenas romperam os gradis de proteção do Congresso Nacional durante protesto, sendo contidos pela Polícia Legislativa com uso de gás de pimenta. A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), que acompanhava o ato, afirmou ter sido atingida pelos agentes. "Meu olho está morrendo de dor", protestou a parlamentar em vídeo. >