CEARÁ

Jovem que desapareceu após sair sozinha de casa é achada morta com a cabeça raspada

Rayane deixou os dois filhos na casa da mãe e saiu sem dizer para onde iria

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 11:11

Jovem que desapareceu após sair sozinha de casa é encontrada morta no Ceará Crédito: Reprodução

O corpo da jovem Rayane Marques da Silva, de 23 anos, que desapareceu após sair sozinha de casa na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi encontrado na noite desta segunda-feira (14). >

A jovem desapareceu após sair de casa no dia 8 de abril. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Rayane é vista pela última vez. Ela estava vestida com um short jeans e uma blusa branca.>

A vítima estava com a cabeça raspada, e o corpo estava em estado avançado de decomposição. >

A Guarda Civil disse que as buscas foram realizadas com cães farejadores e drones em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).>

Ligação e o dia do desaparecimento

Rayane deixou os dois filhos, de 3 e 5 anos, na casa da mãe, que fica perto da casa dela, e saiu por volta das 17h30, sem dizer para onde iria.>

Ela conversou com uma mulher e, momentos depois, saiu de moto com outra mulher. Uma irmã conseguiu falar com Rayane por telefone no mesmo dia do desaparecimento, mas ela não informou onde estava, segundo o g1 Ceará. >

Depois disso, o celular dela não recebeu mais ligações e as mensagens não chegaram.>