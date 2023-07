Juiz atende MPF e manda remover vídeos do pastor André Valadão

A Justiça Federal em Minas Gerais determinou, nesta terça-feira (11), a retirada de dois vídeos do pastor André Valadão das redes sociais.



A decisão foi motivada por uma ação do Ministério Público Federal (MPF). Para o órgão, Valadão cometeu "discurso discriminatório" contra a população LGBTQIA+ durante dois cultos da Igreja Batista da Lagoinha, instituição que preside.



Em um dos trechos questionados da pregação, Valadão fala sobre "valores cristãos" e condena o casamento homoafetivo. O culto foi realizado no campus da igreja em Orlando, nos Estados Unidos.