André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs; assista

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, entrou em uma nova polêmica envolvendo a comunidade LGBTQIA+. O religioso se revoltou ao tocar no assunto de casamento entre pessoas do mesmo gênero.



Durante um culto, o irmão de Ana Paula Valadão incitou as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, alegando que a parada LGBTIQIA+ seria um show de horror.



"A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. 'Mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Therezinha com Therezinha [...] ai, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver'. Hoje você nas Paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza", disse.