Juíza é condenada por favorecer advogados e deixar estagiários presidir julgamentos

Inicialmente, a pena prevista era de censura

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 13:45

CNJ decide aposentar compulsoriamente juíza acusada de paralisar processos Crédito: Rômulo Serpa/Agência CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu penalizar uma juiza do Tribunal de Justiça do Espírito Santo com aposentadoria compulsória. Titular da Vara Única de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, a juíza Priscila de Castro Murad é acusada de baixa produtividade, de atrasar e paralisar processos, além de privilegiar advogados. Na denúncia consta ainda que ela costumava destratar funcionários e colocar estagiários para presidir julgamentos. >

Inicialmente, a pena prevista era de censura. No entanto, em decisão unânime na tarde dessa terça-feira (8), a alterou a sanção para a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Ou seja, vai receber vencimentos proporcionais ao seu tempo de atividade na magistratura. O pedido de revisão da pena aplicada à juíza pelo Tribunal de Justiça do Espírito (TJES), em 2020, foi feito pelo próprio CNJ, após o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto contra a magistrada ser julgado pela Corte estadual. >

No PAD foi apontado que a juíza tinha registrado baixíssima produtividade nos períodos em que não permaneceu de licença médica, contribuindo para a prescrição punitiva de diversas ações criminais, em virtude da morosidade, registrando processos que atingiram 500 dias conclusos no gabinete sem decisão. Na ocasião, houve divergência entre os desembargadores sobre a punição, e a pena de censura, a segunda sanção mais branda entre as previstas como desfecho de um PAD, foi estabelecida. Como consequência dessa sanção disciplinar, o juiz não pode constar em lista de promoção por merecimento por um ano, a contar da data decisão do Tribunal estadual, que no caso foi proferida em sessão virtual de 6 de agosto de 2020. A decisão de censura pode ser revista pelo CNJ. As informações são do G1 ES.>

A apreciação do caso pelo Plenário teve início em setembro do ano passado. Em uma das análises, a conselheira Daniela Madeira pediu vista regimental após a reformulação do voto do relator que rejeitava as questões preliminares, afastava a prescrição e julgava procedente pedido para modificar a sanção de censura para a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Ao apresentar o voto-vista, a conselheira acompanhou o entendimento do relator.>

Já o conselheiro Ulisses Rabaneda, autor de outro pedido de vista feito para análise da prescrição, apresentou seu voto com suas considerações sobre o processo. Na avaliação de Rabaneda, a atuação do Conselho Nacional de Justiça, na esfera disciplinar, subdivide-se em competência originária e revisional, cada qual com regimes próprios de prescrição e decadência. O entendimento foi acompanhado, por unanimidade, pelos conselheiros. >