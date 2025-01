RJ

Juíza reconhece erro e muda decisão em processo: 'Vacilei'

Magistrada concordou com apontamento feito pelos advogados de empresa de limpeza

A juíza Karine Dusse, da 1ª Vara Federal de Volta Redonda (RJ), reconheceu um erro em sua decisão anterior e corrigiu-o de forma informal em despacho. No documento, ela escreveu: “Com razão os embargantes. Em outras palavras, na gíria, ‘vacilei’”. As informações são da Metrópoles. >

O despacho foi emitido em 6 de setembro de 2024, em um mandado de segurança cível movido por uma empresa de distribuição de produtos de limpeza e higiene contra a Receita Federal. A empresa, Lanlimp Descartáveis e Limpeza Ltda, questionava a inclusão de valores relacionados a benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). >

Ao apresentar os embargos, a defesa argumentou que o Tema 843 do STF não se aplicava ao caso, devido à Lei nº 14.789/2023, e que o processo tratava da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e não do PIS e da Cofins. >