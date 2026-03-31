PERFIS FAKES

Juízes sofrem ataques racistas durante transmissão online e STF reage: 'Ofensas criminosas'

Caso é investigado

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:56

Juízes sofrem ataques racistas durante transmissão online Crédito: Divulgação / TRE-PR, CNJ

Dois magistrados foram alvo de ataques racistas durante a transmissão online de um evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), no último dia 18. As ofensas foram publicadas no chat da live do Programa Paraná Lilás.

As vítimas são Fábio Francisco Esteves, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e Franciele Pereira do Nascimento, juíza auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal.

Durante a transmissão, comentários racistas foram publicados, incluindo a frase “saiu da churrasqueira”, direcionada a um dos magistrados. As mensagens foram bloqueadas pela organização do evento.

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De acordo com as instituições, os conteúdos ofensivos foram registrados e preservados como prova para investigação. Também foi solicitada a quebra de sigilo de dados junto a provedores de internet para identificar os autores das mensagens.

Em nota conjunta, STF e CNJ classificaram o episódio como “absolutamente intolerável” e destacaram que as ofensas ocorreram em um espaço institucional voltado à discussão de políticas públicas e direitos fundamentais.

“É absolutamente intolerável que [...] sejam realizadas ofensas criminosas que tentam ferir a dignidade e a própria autoridade da Justiça brasileira", diz a declaração. As entidades informaram ainda que medidas legais e administrativas estão em andamento.

O evento tinha como objetivo promover ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Ainda segundo as investigações, os perfis utilizados para publicar as mensagens eram falsos, sendo que um deles utilizava o nome e a imagem de Jeffrey Epstein.