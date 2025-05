MATO GROSSO DO SUL

Justiça Militar condena cabo que chamou tenente de 'bunduda', e caso vai parar no STM

Vítima é noiva de outro militar

Começou em março de 2024, durante uma atividade promovida por ocasião da Semana da Mulher, em parceria com o Hospital do Amor. Designado como motorista, o cabo fez diversos comentários inapropriados direcionados à tenente, que acompanhava as atividades. Ele a chamou de "linda" e "a tenente mais simpática", mesmo após ela alegar constrangimento com a situação e pedir para que ele parasse.>