PESOU NO BOLSO

Largou o doce? Páscoa terá menos ovo e mais bombom e barra

Pesquisa mostra que, por conta do preço alto, consumidores devem fugir do tradicional ovo e optar por chocolates mais baratos

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:38

Preço elevado do ovo de páscoa fará consumidor optar por bombons de chocolate ou barras | Shutterstock) Crédito:

Com o preço do chocolate nas alturas, o tradicional ovo de Páscoa deve ser escanteado esse ano. Não que os chocólatras vão abrir mão de se deliciar com a guloseima a base de cacau, mas em vez de investir pesado no ovo, vão garantir o doce em outros formatos mais em conta. Enquanto os tradicionais ovos perdem espaço nas cestas, sendo escolhidos por apenas 34% dos consumidores, as caixas de bombom lideram a preferência com 43%, seguidas de perto pelas barras de chocolate avulsas, com 42%. Chocolates artesanais também vêm ganhando espaço, com 21% de preferência, e 30% dos consumidores afirmam que vão aproveitar promoções. Os dados são da pesquisa nacional “Celebração e Consumo de Páscoa | Mar/25”, realizada pela Hibou, empresa especializada em monitoramento e insights de consumo. >

A pesquisa mostra ainda que, neste ano, 10% dos brasileiros afirmam que não vão comprar nenhum tipo de chocolate para a data, indicando um comportamento marcado pela contenção de gastos e priorização de despesas essenciais. Para 87% dos entrevistados, os ovos de chocolate estão mais caros do que no ano passado. Como reflexo, 34% afirmam que vão reduzir a compra de ovos e 24% vão substituir os ovos por barras de chocolate. O impacto no bolso é evidente: 65% pretendem gastar até R$250, 26% entre R$250 e R$500 e apenas 8% acima de R$501. O que define a compra é, principalmente, o preço (69%), seguido por promoção (41%), sabor (39%), e preferência pessoal (33%). Pedidos dos filhos influenciam 18% dos consumidores, enquanto marca (18%), brindes (14%) e temas dos ovos (12%) completam os itens mais considerados. >

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), os preços dos ovos de chocolate e produtos relacionados (bombons, miniovos, coelhos e barras) tiveram aumento médio de 14%, e as colombas ficaram 5% mais caras neste ano. E sabe por que o produto está tão caro? A culpa é do aumento do custo do cacau em nível mundial, de cerca de 180% em dois anos, que reflete no valor dos produtos para a Páscoa e para a produção permanente do setor. >

A alta da fruta se concentrou no segundo semestre do ano passado, em decorrência da quebra de safra nos grandes produtores africanos. Diante da crise na produção, o setor de chocolates prevê uma retração de cerca de 20% na quantidade total de ovos de Páscoa produzidos neste ano, em relação ao volume do ano passado. Especialistas explicam que a instabilidade no setor deve se manter também nesta temporada, com o maior produtor, Costa do Marfim, ainda enfrentando impacto significativo de ondas de calor e da seca.>

O significado da Páscoa também está em transformação. Para 50% dos entrevistados, a data está associada ao simbolismo religioso, enquanto 35% a veem como um momento de descanso. Comer chocolate é o que mais atrai 15% das pessoas, e 10% associam a data à oportunidade de viajar. As tradições, como a missa (13%) e pratos típicos (22%), ainda são mantidas, mas rituais como a abstinência de carne na Sexta-Feira Santa estão em declínio, com 36% dos brasileiros declarando que irão manter o costume este ano, contra 40% em 2024.>