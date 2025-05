CADÊ A LUZ?

Moradores do Rio Vermelho estão há quase 6h sem energia elétrica

Neoenergia informou que rede elétrica foi danificada por vegetação e objetos, lançados por conta das fortes chuvas e ventos intensos

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 14:44

Shopping Yemanjá Trade, no Rio Vermelho Crédito: Google Street View

Os moradores do Rio Vermelho começaram o dia chuvoso com mais um problema: a falta de energia elétrica. Eles relatam que a interrupção do serviço ocorreu por volta das 9h deste sábado (3) e até o momento não têm previsão do reestabelecimento. O problema foi constatado em pelo menos quatro ruas do bairro: Belmonte, Maracás, Macaúbas e Tamoios. Procurada, a Neoenergia Coelba informou que está atuando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica que afetou parte do bairro do Rio Vermelho. "A rede elétrica foi danificada por vegetação e objetos, lançados por conta das fortes chuvas e ventos intensos que atingem Salvador e região metropolitana, especialmente nas áreas litorâneas", explicou a concessionária. >

A Neoenergia informou ainda que as equipes técnicas estão mobilizadas na região e atuam para restabelecer o serviço "com a máxima agilidade possível, mesmo diante dos desafios operacionais impostos pelas condições climáticas". "Rua Belmonte e Maracás sem energia desde as 9h, com direito a duas explosões no poste, mesmo com técnicos da Neoenergia no local", reclamou um morador, em uma rede social. Na sequência, outros moradores se queixaram que também estão sem energia. "Rua Tamoios sem energia desde as 9h". "É uma vergonha! Rua Macaúbas sem energia", reforçou o coro.>

A concessionária afirmou que, com a intensificação das chuvas e ventos fortes em diversas regiões da Bahia, quadruplicou o número de equipes mobilizadas para atuar nas ocorrências provocadas pelo temporal: 15 equipes de eletricistas, técnicos e engenheiros estão vindo das outras distribuidoras do grupo Neoenergia, de Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Brasília, para reforçar a operação de contingência. Os bairros da faixa litorânea de Salvador, a Região Metropolitana e a Região Sul do estado estão entre os locais mais afetados. Segundo a Climatempo, a previsão é de que o cenário climático permaneça instável até o fim da tarde de domingo (4).>

A tempestade, que avança do mar em direção ao continente, tem causado diversos transtornos, como a queda de postes, galhos de árvores e objetos arremessados contra a rede elétrica, além de alagamentos e obstrução de vias. Essas ocorrências impactam diretamente o fornecimento de energia e exigem resposta rápida das equipes da distribuidora, que estão atuando de forma ininterrupta, apesar da grande dificuldade de acesso em algumas áreas de mata e próximas a corpos d’água. >