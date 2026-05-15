Lua e Vênus vão iluminar o céu em encontro raro e fácil de observar; saiba mais

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:05
Os amantes da astronomia vão ter um fenômeno para apreciar no anoitecer da próxima segunda-feira (18): a Lua e Vênus formarão uma das cenas mais bonitas do céu. O fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil, logo após o pôr do sol, na direção Oeste. O encontro aparente entre a Lua e Vênus promete encantar observadores iniciantes e experientes. Embora pareçam próximos no céu, os dois astros estão separados por enormes distâncias no espaço. Essa aproximação visual acontece por causa da perspectiva da Terra, criando uma bela composição celeste.
Vênus chama atenção por ser o terceiro objeto mais brilhante do céu, atrás apenas do Sol e da Lua, a depender da sua fase. Por isso, quando aparece perto do nosso satélite natural, torna-se um alvo fácil para observação e fotografia, mesmo sem telescópio. Outro destaque será a chamada luz cinérea, um brilho suave que revela a parte escura da Lua. Esse efeito ocorre quando a luz solar reflete na Terra, chega à Lua e retorna aos nossos olhos, iluminando discretamente sua superfície noturna.
Confira as imagens do lado nunca visto da Lua
Para observar, basta olhar para o horizonte Oeste, onde o Sol se põe, cerca de 20 a 30 minutos após o ocaso. O ideal é escolher um local livre de prédios, árvores e muita iluminação artificial, pois os astros ficarão baixos no céu. Além de belo, o fenômeno é uma excelente porta de entrada para a Astronomia. Com um celular comum, já será possível registrar imagens marcantes da Lua acompanhada por Vênus, transformando o céu em uma verdadeira aula aberta para todos.