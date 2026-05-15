LINDO DE VER

Lua e Vênus vão iluminar o céu em encontro raro e fácil de observar; saiba mais

Vênus chama atenção por ser o terceiro objeto mais brilhante do céu, atrás apenas do Sol e da Lua

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:05

Lua e Vênus vão iluminar o céu em encontro raro e fácil de observar Crédito: Di vulgação

Os amantes da astronomia vão ter um fenômeno para apreciar no anoitecer da próxima segunda-feira (18): a Lua e Vênus formarão uma das cenas mais bonitas do céu. O fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil, logo após o pôr do sol, na direção Oeste. O encontro aparente entre a Lua e Vênus promete encantar observadores iniciantes e experientes. Embora pareçam próximos no céu, os dois astros estão separados por enormes distâncias no espaço. Essa aproximação visual acontece por causa da perspectiva da Terra, criando uma bela composição celeste.

Vênus chama atenção por ser o terceiro objeto mais brilhante do céu, atrás apenas do Sol e da Lua, a depender da sua fase. Por isso, quando aparece perto do nosso satélite natural, torna-se um alvo fácil para observação e fotografia, mesmo sem telescópio. Outro destaque será a chamada luz cinérea, um brilho suave que revela a parte escura da Lua. Esse efeito ocorre quando a luz solar reflete na Terra, chega à Lua e retorna aos nossos olhos, iluminando discretamente sua superfície noturna.

Confira as imagens do lado nunca visto da Lua 1 de 6