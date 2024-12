GRAMADO

Luiz Galeazzi, mulher e filhas morrem em queda de avião em Gramado

Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, empresário era o piloto e também o dono da aeronave

O empresário Luiz Claudio Galeazzi e sua família morreram na queda do avião que caiu neste domingo, 22, em Gramado (RS). Não há sobreviventes entre os passageiros. Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, morto em 2023, era também o proprietário e piloto da aeronave.