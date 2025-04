ECONOMIA

Lula assina decreto que antecipa pagamento de 13º para aposentados; veja as datas

Medida beneficia mais de 34 milhões de segurados do INSS e injeta R$ 73,3 bilhões na economia

Carol Neves

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:22

Idosos na região central de Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (3), um decreto que antecipa o pagamento do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores serão pagos em duas parcelas, nos meses de abril e maio. >

A antecipação deve beneficiar cerca de 34,2 milhões de segurados, com exceção dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que não têm direito ao abono. De acordo com o governo, os pagamentos seguirão o calendário das aposentadorias regulares. >

A primeira parcela será depositada entre 24 de abril e 8 de maio, juntamente com o pagamento de abril. Já a segunda parte será quitada entre 25 de maio e 8 de junho, junto com os benefícios de maio. >

A medida repete a antecipação feita em 2023 e pode se tornar recorrente nos próximos anos. Na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, informou que a equipe econômica estuda manter o adiantamento do 13º para os aposentados em 2025. >

O governo estima que serão pagos R$ 73,3 bilhões aos beneficiários do INSS com essa antecipação. A arrecadação com Imposto de Renda sobre os valores deve alcançar R$ 570 milhões, considerando os pagamentos de fevereiro como referência. >

Fundo social do pré-sal financiará habitação >

Além da antecipação do 13º, Lula assinou um decreto que regulamenta o fundo social do pré-sal, direcionando R$ 18 bilhões para o programa Minha Casa, Minha Vida. O objetivo é ampliar o acesso à moradia popular com recursos da exploração de petróleo. >

A destinação desses valores faz parte do esforço do governo para impulsionar o setor habitacional e garantir a retomada de investimentos sociais. >

Impacto econômico >

O pagamento antecipado do 13º salário deve injetar recursos na economia e beneficiar milhões de brasileiros. Em fevereiro, o INSS pagou mais de 40 milhões de benefícios, totalizando R$ 82,2 bilhões. >