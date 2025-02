POLÍTICA

Lula decide substituir Nísia Trindade no Ministério da Saúde, diz jornal

Reforma ministerial está sendo preparada

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 13:25

Luiz Inácio Lula da Silva e Nísia Trindade Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou a aliados sua intenção de substituir a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em meio a críticas à sua gestão. Integrantes do Congresso, membros do Planalto e até o próprio Lula têm manifestado descontentamento com a falta de uma marca forte na pasta. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.>

Em conversas recentes, o presidente admitiu a possibilidade de escolher Alexandre Padilha, atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e ex-titular da Saúde, como substituto. Embora tenha expressado preferência pessoal por Arthur Chioro, ex-ministro da Saúde, Lula reconhece que Padilha seria uma escolha mais estratégica, devido à sua articulação política e proximidade com a equipe atual da pasta. >

No cenário de mudanças, também se cogita uma reformulação importante na SRI, considerada crucial para a liberação de emendas parlamentares. Jaques Wagner, líder do governo no Senado, foi sondado para ocupar a função, mas há a preocupação de que a relação com a Câmara, e não o Senado, seja a maior prioridade para o governo. Nomes como o de José Guimarães, líder do governo na Câmara, e de Isnaldo Bulhões Jr., líder do MDB, surgem como alternativas, com o centrão buscando um aliado político para a articulação política.>