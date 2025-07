BARRADOS

Lula diz que revogação de visto de ministros do STF nos EUA é 'inaceitável'

Palácio do Planalto expressou apoio aos magistrados e descreveu a medida como "arbitrária e completamente sem fundamento"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como "inaceitável" a decisão do governo Trump de cancelar os vistos de entrada nos Estados Unidos concedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Em comunicado oficial divulgado na manhã deste sábado (19), o Palácio do Planalto expressou apoio aos magistrados e descreveu a medida como "arbitrária e completamente sem fundamento". >

"Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito.">