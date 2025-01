REFORMA MINISTERIAL

Lula diz que 'trocar ministro é da alçada do presidente' e elogia Gleisi

Presidente rebateu opiniões de que Gleisi é "muito radical", em meio a rumores de que ela assumirá pasta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "trocar ministro é da alçada do presidente da República" e que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, "tem competência para ser ministra em qualquer País do mundo". >

O presidente rebateu, ainda, críticas de que Gleisi teria um discurso muito radical. "O pessoal diz que ela é muito radical para ser presidente do PT. Oras, para ser presidente do PT tem que falar a linguagem do PT. Se não quiser, que vá para o PSDB. Para ganhar, tem que ganhar confiança do PT", declarou.>