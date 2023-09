Lula e Zelenski se encontram após desentendimentos sobre a guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. A reunião começou por volta das 17h no horário local. É o primeiro encontro entre ambos depois de um cancelamento de última hora na cúpula do G-7, no Japão, em maio, em virtude de conflitos de agenda. Desde então, declarações de Lula sobre a guerra, muitas vezes tidas como um apoio tácito à Rússia, desagradaram o governo ucraniano.



Zelenski era aguardado por jornalistas no saguão do hotel em que Lula está hospedado, em Nova York, nos Estados Unidos, mas não passou pela entrada onde a imprensa foi posicionada. Segundo informações do Planalto, ele entrou por alguma porta sem acesso a este local.