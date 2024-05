Monique Evans e Cacá Werneck se casam após 10 anos juntas; relembre a história do casal

A apresentadora Monique Evans, de 67 anos, se casou nesta quinta-feira, 16, com Cacá Werneck, de 37, oficializando o relacionamento de quase dez anos. A cerimônia foi realizada no sítio Além do Sonho, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.