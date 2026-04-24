Lula recebe alta após retirada de lesão de câncer de pele

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:12
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta após o procedimento de retirada de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo. Ele deixou o hospital por volta das 11 horas desta sexta-feira (24), segundo a sua assessoria de imprensa.
Lula também fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo o médico Roberto Kalil Filho, os dois procedimentos ocorreram sem intercorrências. As intervenções são consideradas simples e não exigem repouso.
Lula
A queratose é uma alteração na pele caracterizada pelo espessamento da camada superficial, geralmente com aspecto áspero ou descamativo. Em alguns casos, a lesão é removida por cauterização, um procedimento rápido realizado em consultório.
Já a tendinite é a inflamação de um tendão, estrutura que liga o músculo ao osso. O tratamento por infiltração consiste na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios diretamente na região afetada, com o objetivo de reduzir a dor e a inflamação, sendo indicado quando outras abordagens, como repouso ou fisioterapia, não apresentam resultado.