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Lula recebe alta após retirada de lesão de câncer de pele

Presidente foi internado para realizar procedimento nesta sexta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:12

BrasÃ­lia (DF), 16/03/2026 - O presidente da RepÃºblica, Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, recebe o presidente do Estado Plurinacional da BolÃ­via, Rodrigo Paz, no PalÃ¡cio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil
Procedimento é considerado simples Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta após o procedimento de retirada de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo. Ele deixou o hospital por volta das 11 horas desta sexta-feira (24), segundo a sua assessoria de imprensa.

Lula também fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo o médico Roberto Kalil Filho, os dois procedimentos ocorreram sem intercorrências. As intervenções são consideradas simples e não exigem repouso.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
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Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

A queratose é uma alteração na pele caracterizada pelo espessamento da camada superficial, geralmente com aspecto áspero ou descamativo. Em alguns casos, a lesão é removida por cauterização, um procedimento rápido realizado em consultório.

Já a tendinite é a inflamação de um tendão, estrutura que liga o músculo ao osso. O tratamento por infiltração consiste na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios diretamente na região afetada, com o objetivo de reduzir a dor e a inflamação, sendo indicado quando outras abordagens, como repouso ou fisioterapia, não apresentam resultado.

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