SAÚDE

Lula recebe alta após retirada de lesão de câncer de pele

Presidente foi internado para realizar procedimento nesta sexta-feira (24)

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15:12

Procedimento é considerado simples Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta após o procedimento de retirada de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo. Ele deixou o hospital por volta das 11 horas desta sexta-feira (24), segundo a sua assessoria de imprensa.

Lula também fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo o médico Roberto Kalil Filho, os dois procedimentos ocorreram sem intercorrências. As intervenções são consideradas simples e não exigem repouso.

Lula 1 de 14

A queratose é uma alteração na pele caracterizada pelo espessamento da camada superficial, geralmente com aspecto áspero ou descamativo. Em alguns casos, a lesão é removida por cauterização, um procedimento rápido realizado em consultório.