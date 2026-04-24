Anvisa proíbe venda e uso de lote falsificado de lubrificante íntimo famoso

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:54
A venda e fabricação de um lote falsificado de lubrificantes íntimos da marca K-MED foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).
A determinação atinge o lote 2425576 dos produtos K-MED Hot Lubrificante Íntimo e K-MED 2 em 1 Gel Lubrificante Íntimo, classificados como dispositivos médicos. A Anvisa informou que a fabricante oficial, a Cimed Indústria S.A., identificou no mercado unidades com características diferentes das originais, caracterizando a falsificação dos produtos.
Segundo a empresa, as informações que ajudam a identificar o produto falso incluem: coloração do frasco, formato e especificações da tampa, características sensoriais diferentes, presença de odor tutti-frutti, embalagens com codificação sem a letra “L” antes do número do lote, além de fonte, arte divergentes e erros de digitação nas informações do produto.
A Anvisa ressalta que os produtos são inodoros, ou seja, não possuem cheiro. "Qualquer produto falsificado oferece riscos, já que não há informações sobre sua origem, composição e condições de conservação", alerta.
O recolhimento de todos os produtos Vitafor comercializados pela empresa Wanderley Magalhães de Medeiros (CNPJ 50.352.643/0001-72) na plataforma Shopee (loja WM Suplementos 1) também foi determinado pela Anvisa nesta sexta-feira (24). Os produtos são falsificados, segundo a agência.
A verdadeira empresa responsável pelos suplementos é a Vida Forte Nutrientes, que diz não reconhecer a empresa que vende os produtos através da Shopee.
"No caso do suplemento alimentar NAC, comercializado por meio do site Shopee.com.br, foram identificadas informações incorretas, como a indicação de que o produto conteria lactobacillus em sua composição, o que não corresponde à formulação oficial. O produto original também não apresenta qualquer descrição na rotulagem como 'plant based'", diz a Anvisa.