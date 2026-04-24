SAÚDE

Anvisa proíbe venda e uso de lote falsificado de lubrificante íntimo famoso

Agência ressalta que produtos falsificados são perigosos e não tem garantia de origem e composição

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:54

Fabricante identificou irregularidades em produtos falsos Crédito: Reprodução

A venda e fabricação de um lote falsificado de lubrificantes íntimos da marca K-MED foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

A determinação atinge o lote 2425576 dos produtos K-MED Hot Lubrificante Íntimo e K-MED 2 em 1 Gel Lubrificante Íntimo, classificados como dispositivos médicos. A Anvisa informou que a fabricante oficial, a Cimed Indústria S.A., identificou no mercado unidades com características diferentes das originais, caracterizando a falsificação dos produtos.

Segundo a empresa, as informações que ajudam a identificar o produto falso incluem: coloração do frasco, formato e especificações da tampa, características sensoriais diferentes, presença de odor tutti-frutti, embalagens com codificação sem a letra “L” antes do número do lote, além de fonte, arte divergentes e erros de digitação nas informações do produto.

A Anvisa ressalta que os produtos são inodoros, ou seja, não possuem cheiro. "Qualquer produto falsificado oferece riscos, já que não há informações sobre sua origem, composição e condições de conservação", alerta.

O recolhimento de todos os produtos Vitafor comercializados pela empresa Wanderley Magalhães de Medeiros (CNPJ 50.352.643/0001-72) na plataforma Shopee (loja WM Suplementos 1) também foi determinado pela Anvisa nesta sexta-feira (24). Os produtos são falsificados, segundo a agência.

A verdadeira empresa responsável pelos suplementos é a Vida Forte Nutrientes, que diz não reconhecer a empresa que vende os produtos através da Shopee.