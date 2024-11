BRASIL

Lula volta ao hospital após acidente doméstico e segue sem sintomas

Lula está assintomático e o seu quadro é estável, segundo boletim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao Hospital Sírio-Libanês neste domingo, 3, para a realização de novos exames de imagem, dando continuidade ao acompanhamento iniciado após o acidente doméstico ocorrido há duas semanas no Palácio da Alvorada. De acordo com o boletim médico, Lula está assintomático e o seu quadro é estável.

"Permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais Uma nova avaliação ocorrerá em uma semana, com a continuidade apenas do acompanhamento clínico", diz o boletim médico divulgado às 10h30 deste domingo. O presidente seguirá sob os cuidados da equipe médica liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

No dia 20 do mês passado, Lula sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Como mostrou o Estadão, o presidente estava cortando a unhas do pé no banheiro e, quando se inclinou para frente, o banco onde estava sentado escorregou e ele bateu a nuca na banheira que estava atrás. Lula foi levado imediatamente para o hospital por conta do sangramento e levou cinco pontos, removidos no dia 28.