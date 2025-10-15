POLÍCIA INVESTIGA

Mãe e filha morrem após comer bolo levado de festa de aniversário

Caso aconteceu em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13:17

Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus Castilho, de 21 anos Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil apura as circunstâncias das mortes de uma mãe e sua filha depois que ambas passaram mal ao comer um pedaço de bolo levado de uma festa de aniversário no Ipiranga, zona sul de São Paulo. A suspeita é de intoxicação alimentar.

Os episódios aconteceram nos dias 8 e 9 de junho, mas voltaram a ser investigados com mais intensidade após buscas e apreensões realizadas no último dia 8 de outubro. O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As vítimas são Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus Castilho, de 21. Segundo o boletim de ocorrência, o doce foi entregue à família por um sobrinho de Ana, a pedido de Larissa, que havia participado da comemoração.

Mãe e filha morreram após comer bolo 1 de 4

De acordo com relatos, o bolo foi encomendado especialmente para a festa e, ao término do evento, pedaços foram distribuídos entre os convidados. A boleira que o preparou afirmou em depoimento que “entregou o bolo lacrado e em perfeito estado”, segundo o portal G1.

Ana não compareceu ao aniversário, mas provou o doce em casa, na tarde de 8 de junho. Pouco depois, telefonou para a filha dizendo que sentia-se mal e não conseguia ficar em pé. Ela foi levada ao Hospital Heliópolis, onde precisou ser intubada.

Mais tarde, Larissa foi ao hospital acompanhada de uma prima. Ao saber que a mãe continuaria internada, as duas voltaram para casa na madrugada do dia seguinte e comeram o mesmo bolo. Horas depois, também apresentaram sintomas.

A prima contou à polícia que sentiu falta de ar e dor no estômago, mas o quadro de Larissa foi mais grave. Ela teve tontura, vômitos, convulsões e dificuldade para respirar. O Samu tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, sem sucesso.

Ana Maria permaneceu internada por quase uma semana e foi transferida para o Hospital São Paulo. Morreu no fim de julho, vítima de insuficiência respiratória causada por intoxicação.

Durante a perícia, investigadores encontraram um pedaço do bolo parcialmente consumido em um móvel do quarto. O local foi isolado e o material, recolhido para análise toxicológica.