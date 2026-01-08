INVESTIGAÇÃO

Mãe e filho morrem eletrocutados na piscina de pousada de luxo em Maragogi

Caso foi inicialmente tratado como afogamento, mas laudos do IML apontaram passagem de eletricidade pelos corpos

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:59

Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves Crédito: Reprodução

O Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou que a mulher de 39 anos e o filho dela, de 11, encontrados mortos em uma piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral de Alagoas, sofreram descarga elétrica. Os exames cadavéricos apontaram “sinais claros” da passagem de eletricidade pelos corpos de Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves. As vítimas eram turistas de São Paulo.

O caso ocorreu no domingo (4) e, num primeiro momento, foi tratado como afogamento. Segundo a Polícia Civil, o companheiro de Luciana contou que a família havia acabado de chegar à pousada quando percebeu que o chuveiro elétrico do quarto não funcionava. Enquanto ele se dirigiu à administração para relatar o problema, a mulher e a criança foram até a área da piscina.

Minutos depois, ao notar a demora dos dois, o homem retornou ao local e encontrou mãe e filho submersos no fundo da piscina. Ele e outros hóspedes tentaram realizar manobras de reanimação até a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde as mortes foram confirmadas.

Na terça-feira (6), a Polícia Científica realizou exames complementares na estrutura da pousada e também recolheu imagens do sistema de videomonitoramento da área da piscina. Os laudos técnicos serão enviados à Polícia Civil, que conduz a investigação.