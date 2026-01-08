Mãe e filho morrem eletrocutados na piscina de pousada de luxo em Maragogi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:59
O Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou que a mulher de 39 anos e o filho dela, de 11, encontrados mortos em uma piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral de Alagoas, sofreram descarga elétrica. Os exames cadavéricos apontaram “sinais claros” da passagem de eletricidade pelos corpos de Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves. As vítimas eram turistas de São Paulo.
O caso ocorreu no domingo (4) e, num primeiro momento, foi tratado como afogamento. Segundo a Polícia Civil, o companheiro de Luciana contou que a família havia acabado de chegar à pousada quando percebeu que o chuveiro elétrico do quarto não funcionava. Enquanto ele se dirigiu à administração para relatar o problema, a mulher e a criança foram até a área da piscina.
Mãe e filho morreram eletrocutados em piscina
Minutos depois, ao notar a demora dos dois, o homem retornou ao local e encontrou mãe e filho submersos no fundo da piscina. Ele e outros hóspedes tentaram realizar manobras de reanimação até a chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde as mortes foram confirmadas.
Na terça-feira (6), a Polícia Científica realizou exames complementares na estrutura da pousada e também recolheu imagens do sistema de videomonitoramento da área da piscina. Os laudos técnicos serão enviados à Polícia Civil, que conduz a investigação.
Em nota, a Almaré Pousada Exclusiva informou que adotou imediatamente as providências cabíveis após o ocorrido, acionando os serviços de emergência e prestando o auxílio necessário. O estabelecimento afirmou ainda que está colaborando com as autoridades e que as circunstâncias do caso seguem sob apuração pelos órgãos responsáveis.