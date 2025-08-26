Mãe e filhos morrem em acidente com 4 vítimas da mesma família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:26
Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-414, em Anápolis (GO), na noite dessa segunda-feira (25/8). Entre as vítimas há duas crianças e a mãe delas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.
As vítimas foram identificadas como Débora, de 9 anos; Jacinto, de 11; e a mãe das crianças, Aldenora. O motorista do carro, Filipe Mateus, também veio a óbito. Informações preliminares indicam que todos eram da mesma família.
