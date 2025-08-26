Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe e filhos morrem em acidente com 4 vítimas da mesma família

O acidente aconteceu na BR-414, em Anápolis (GO), resultando na morte de quatro pessoas da mesma família

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:26

O acidente aconteceu na BR-414, em Anápolis (GO) Crédito: Reprodução/TV Globo

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-414, em Anápolis (GO), na noite dessa segunda-feira (25/8). Entre as vítimas há duas crianças e a mãe delas. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

As vítimas foram identificadas como Débora, de 9 anos; Jacinto, de 11; e a mãe das crianças, Aldenora. O motorista do carro, Filipe Mateus, também veio a óbito. Informações preliminares indicam que todos eram da mesma família.

Leia mais no site Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua