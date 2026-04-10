NEGÓCIOS

Maior que McDonald’s e Starbucks, gigante chinesa abre primeiras lojas no Brasil e planeja mil unidades

Rede asiática de sorvetes e bebidas prevê investimento bilionário com geração de milhares de empregos até 2030

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:18

Mixue Crédito: Divulgação

A rede chinesa Mixue, especializada em sorvetes e bebidas, inicia sua operação no Brasil neste sábado (11) com a abertura das duas primeiras unidades na cidade de São Paulo. A empresa projeta uma expansão acelerada no país, com a meta de alcançar mil lojas até 2030 - sendo cerca de 100 já previstas para 2026.

Apesar de ainda pouco conhecida por parte do público brasileiro, a marca é atualmente considerada a maior rede de fast-food do mundo em número de unidades, superando gigantes como McDonald's, Starbucks e Subway. No total, são mais de 45 mil pontos de venda distribuídos em 12 países. Após consolidar sua presença no continente asiático, a empresa passa agora a apostar na expansão na América Latina.

Conheça a rede chinesa chega ao Brasil 1 de 4

De acordo com o CEO Tian Zezhong, em entrevista à CNN Money, o Brasil foi escolhido como porta de entrada da marca na América do Sul por reunir diversidade cultural e econômica. As duas primeiras lojas funcionarão no Shopping Cidade São Paulo e na Rua 25 de Março, locais estratégicos para avaliar a reação inicial dos consumidores.

A companhia também anunciou um plano robusto de investimentos no país. Serão cerca de R$ 3,2 bilhões aplicados até 2030, com expectativa de gerar aproximadamente 25 mil empregos e sustentar a expansão das mil unidades previstas. O aporte integra o pacote de R$ 27 bilhões em investimentos chineses anunciados durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, em maio de 2025, com articulação da ApexBrasil.

Ainda segundo a reportagem da CNN, outras duas unidades já estão planejadas na capital paulista, nos shoppings Campo Limpo e Tatuapé. No Rio de Janeiro, a previsão é inaugurar pelo menos dez lojas no segundo semestre. Para 2026, a estimativa é abrir entre 60 e 100 estabelecimentos no país.

A história da empresa começou em 1997, na província chinesa de Henan, quando o então jovem empreendedor Zhang Hongchao, aos 21 anos, montou uma pequena barraca de raspadinhas. A proposta de vender produtos a preços acessíveis, voltados principalmente a estudantes e moradores da região, impulsionou o crescimento da marca a partir dos anos 2000, favorecendo sua expansão internacional.