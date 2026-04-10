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Maior que McDonald’s e Starbucks, gigante chinesa abre primeiras lojas no Brasil e planeja mil unidades

Rede asiática de sorvetes e bebidas prevê investimento bilionário com geração de milhares de empregos até 2030

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:18

Mixue
Mixue Crédito: Divulgação

A rede chinesa Mixue, especializada em sorvetes e bebidas, inicia sua operação no Brasil neste sábado (11) com a abertura das duas primeiras unidades na cidade de São Paulo. A empresa projeta uma expansão acelerada no país, com a meta de alcançar mil lojas até 2030 - sendo cerca de 100 já previstas para 2026.

Apesar de ainda pouco conhecida por parte do público brasileiro, a marca é atualmente considerada a maior rede de fast-food do mundo em número de unidades, superando gigantes como McDonald's, Starbucks e Subway. No total, são mais de 45 mil pontos de venda distribuídos em 12 países. Após consolidar sua presença no continente asiático, a empresa passa agora a apostar na expansão na América Latina.

Conheça a rede chinesa chega ao Brasil

A Mixue inaugura suas duas primeiras lojas no Brasil neste sábado (11) por Reprodução
A Mixue chega ao Brasil maior que McDonald's e Starbucks em número de lojas no mundo por Marina Silva/CORREIO
Rede chinesa é hoje a maior do mundo em número de unidades, com mais de 45 mil lojas em 12 países por Reprodução
Empresa pretende abrir mil unidades no Brasil até 2030, sendo cerca de 100 já previstas para 2026 por Divulgação
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A Mixue inaugura suas duas primeiras lojas no Brasil neste sábado (11) por Reprodução

De acordo com o CEO Tian Zezhong, em entrevista à CNN Money, o Brasil foi escolhido como porta de entrada da marca na América do Sul por reunir diversidade cultural e econômica. As duas primeiras lojas funcionarão no Shopping Cidade São Paulo e na Rua 25 de Março, locais estratégicos para avaliar a reação inicial dos consumidores.

A companhia também anunciou um plano robusto de investimentos no país. Serão cerca de R$ 3,2 bilhões aplicados até 2030, com expectativa de gerar aproximadamente 25 mil empregos e sustentar a expansão das mil unidades previstas. O aporte integra o pacote de R$ 27 bilhões em investimentos chineses anunciados durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, em maio de 2025, com articulação da ApexBrasil.

Ainda segundo a reportagem da CNN, outras duas unidades já estão planejadas na capital paulista, nos shoppings Campo Limpo e Tatuapé. No Rio de Janeiro, a previsão é inaugurar pelo menos dez lojas no segundo semestre. Para 2026, a estimativa é abrir entre 60 e 100 estabelecimentos no país.

A história da empresa começou em 1997, na província chinesa de Henan, quando o então jovem empreendedor Zhang Hongchao, aos 21 anos, montou uma pequena barraca de raspadinhas. A proposta de vender produtos a preços acessíveis, voltados principalmente a estudantes e moradores da região, impulsionou o crescimento da marca a partir dos anos 2000, favorecendo sua expansão internacional.

O principal “segredo” do sucesso da rede está na combinação de preços baixos, cardápio enxuto e um modelo de franquias com custo mais acessível. Somado ao forte apelo visual da marca, o formato ajudou a conquistar principalmente o público jovem em diferentes mercados.

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