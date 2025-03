EM ANÁLISE

Mais de 40 alunos vão parar em hospital após uso compartilhado de agulha na aula

Caso foi registrado na polícia

Um incidente envolvendo a reutilização de uma mesma agulha durante uma aula prática em uma escola estadual de Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, resultou no atendimento médico de 43 alunos. O fato ocorreu na última sexta-feira (14), durante uma atividade de coleta de sangue para identificar tipos sanguíneos. As informações são do G1.>