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Mar avança e prédios inclinam: plano de R$ 200 milhões do BNDES tenta proteger 200 mil moradores de cidade brasileira

Projeto prevê modernização de canais, proteção da orla e novas soluções de drenagem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07:59

Orla de Santos
Orla de Santos Crédito: Tadeu Nascimento

O avanço do mar e o aumento do risco de alagamentos colocaram Santos no centro de um novo plano de adaptação climática financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A instituição aprovou R$ 200 milhões para estruturar intervenções voltadas à proteção da orla, modernização da drenagem urbana e redução da vulnerabilidade da cidade diante de eventos extremos.

Os recursos virão do Fundo Clima e serão destinados a intervenções estruturais e urbanísticas, especialmente na Zona Leste. Entre as medidas previstas estão obras de macro e microdrenagem, modernização do sistema de canais e comportas, reforço da proteção costeira e requalificação de áreas urbanas. O plano também inclui ampliação de superfícies permeáveis e criação de espaços para infiltração da água da chuva, com objetivo de reduzir alagamentos e melhorar as condições ambientais.

De acordo com o presidente do banco, Aloizio Mercadante, os investimentos devem fortalecer a proteção da orla e contribuir para elevar a qualidade de vida da população. Segundo o BNDES, “A área de influência prioritária compreende as bacias dos canais 1 a 7 e todo o conjunto urbano e costeiro da Macrozona Leste, local com alta concentração de atividades comerciais, residenciais, turísticas e de mobilidade”.

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Empreendimento de luxo construido por Caio Castro chama atenção em Morro de São Paulo por Reprodução | Instagram
Empreendimento de Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução | Mansão Real
Empreendimento de Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução | Mansão Real
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Empreendimento de Caio Castro em Morro de São Paulo por Reprodução | Mansão Real
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Morro de São Paulo combina paisagens paradisíacas, vida noturna vibrante e um toque de história (Imagem: lazyllama | Shutterstock) por Imagem: lazyllama | Shutterstock
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Arquipélago de Fernando de Noronha por Divulgação Neoenergia
Arquipélago de Fernando de Noronha por Divulgação Neoenergia
Fernando de Noronha por Divulgação Embratur
Fernando de Noronha tem algumas das praias mais bonitas do mundo (Imagem: jp_vizintim | Shutterstock) por Imagem: jp_vizintim | Shutterstock
[Edicase]Fernando de Noronha tem uma fauna marinha exuberante (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) por
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Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
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Por que o Buraco Azul se tornou uma parada obrigatória nos roteiros que passam por Jericoacoara por Reprodução: YouTube
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Jericoacoara tem opções de destino para todos os tipos de visitantes (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock) por Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock
Jericoacoara, no Ceará por Shutterstock
Jericoacoara é o destino ideal para aproveitar a natureza com família e amigos (Imagem: Luis War | Shutterstock) por
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Empreendimento de luxo construido por Caio Castro chama atenção em Morro de São Paulo por Reprodução | Instagram

Apesar da aprovação do financiamento, a liberação dos recursos não será imediata. Conforme explicou o prefeito Rogério Santos, o momento atual é dedicado à estruturação técnica dos projetos, etapa estimada em cerca de R$ 7 milhões e necessária antes da contratação das intervenções maiores. O empréstimo ainda depende de tramitação administrativa local e aval da Câmara Municipal.

A previsão da Prefeitura é que as obras avancem apenas após a conclusão de estudos técnicos, elaboração de projetos básico e executivo, licenciamento ambiental e realização de debates públicos. Com isso, a expectativa é de implementação em um horizonte de quatro a cinco anos.

Dentro desse planejamento, o município pretende atualizar o modelo histórico de drenagem concebido pelo engenheiro Saturnino de Brito, adaptando o sistema às novas pressões provocadas pelo avanço das marés e pela intensificação de eventos climáticos extremos. A revisão envolve tanto a Zona Noroeste quanto áreas mais antigas, como o Centro, a Zona Intermediária e a orla.

Segundo o BNDES, a proposta para a Zona Leste prevê soluções integradas de adaptação climática, incluindo modelagem de riscos, requalificação de áreas vulneráveis, ampliação de superfícies permeáveis e melhorias no sistema de drenagem, além da proteção do patrimônio ambiental e cultural da faixa costeira.

Para a administração municipal, os alagamentos deixaram de ser um problema pontual e passaram a exigir respostas permanentes de infraestrutura. A estratégia inclui o uso de consultorias especializadas e referências de outras cidades com desafios semelhantes.

“O que nós queremos agora é conhecer as experiências, para, aí sim, a gente optar por avançar no empréstimo que levaria às obras”, afirmou Rogério Santos, em entrevista ao jornal A Tribuna, de Santos.

A agenda conjunta entre Prefeitura e BNDES também envolve a modernização do Centro de Controle Operacional (CCO). Segundo o secretário de Governo, Fábio Ferraz, a cidade apresentou três frentes prioritárias ao banco: requalificação da drenagem e macrodrenagem, ampliação tecnológica do CCO e busca de solução financeira para os prédios inclinados da orla.

No caso do CCO, há previsão de cerca de R$ 80 milhões para expansão da estrutura, com implantação de softwares capazes de monitorar acúmulo de água no solo, aprimorar o controle de dragagem e drenagem, otimizar o funcionamento das comportas e integrar dados com áreas como segurança pública e resposta emergencial.

O banco também realizou visitas técnicas às comportas dos canais 3, 4 e 5 para avaliar o potencial de automação desses equipamentos e sua integração a novas medidas preventivas.

Mercadante afirmou que os investimentos devem reduzir alagamentos, proteger a orla, fortalecer a atividade econômica local e ampliar a capacidade de resposta da cidade diante de eventos extremos.

Prédios tortos

Outro tema discutido com o banco envolve os chamados prédios inclinados da orla. Segundo a Prefeitura, são acompanhados atualmente 65 edifícios com desaprumo, principalmente entre os canais 2 e 6, nos bairros Gonzaga, Boqueirão, Embaré e Aparecida.

A proposta em estudo tem perfil privado e busca permitir que condomínios ligados à Associação dos Condomínios dos Prédios Inclinados (ACOPI) tenham acesso a financiamento para intervenções de engenharia voltadas ao reaprumo das estruturas. As inclinações estão associadas ao tipo de fundação adotado décadas atrás e às características do solo local.

Desde 2024, moradores desses edifícios passaram a se organizar por meio da associação em busca de alternativas técnicas e financeiras para enfrentar o problema.

Apesar do avanço das tratativas, a execução das obras previstas no pacote climático dependerá da conclusão dos estudos, definição do modelo jurídico e financeiro, licenciamento ambiental e aprovação política necessária para transformar o planejamento em intervenções concretas na cidade.

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