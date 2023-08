Marinha alerta para formação de ciclone no litoral entre RS e RJ

Crédito: Divulgação

A formação de um ciclone extratropical, associado a uma frente fria, poderá afetar, nesta sexta-feira (18), a faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.



Há previsão de ventos de direção Noroeste a Sudoeste e intensidade de até 74 km/h, entre a tarde do dia 18 e noite do dia 19 de agosto, de acordo com o Serviço Meteorológico Marinho (SMM), operado pela Marinha do Brasil.



Os ciclones extratropicais são fenômenos meteorológicos caracterizados por um centro de baixa pressão atmosférica. Associado a esse fenômeno, há a presença de uma frente fria. Quanto mais baixa a pressão do ar em seu interior, mais forte são os ventos causados pelos ciclones.

A presença de ventos úmidos e baixas temperaturas da superfície do mar poderá provocar, ainda, nevoeiros esparsos na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina e de São Paulo, entre Laguna (SC) e Peruíbe (SP), da noite do dia 17 até a manhã do dia 18 de agosto.

Alerta aos navegantes

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no site do Centro de Hidrografia da Marinha. As informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, ou por meio dos aplicativos "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar", desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.