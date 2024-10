OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo do DPT começam segunda (21) com mais de 160 vagas

A contratação terá prazo de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período

Da Redação

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 18:51

Inscrições vão até o dia 28 de outubro Crédito: Divulgação/DPT

Começa amanhã (21) o prazo de inscrição para o processo seletivo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que conta com 166 vagas para Salvador e cidades do interior do estado. O processo seletivo simplificado terá apenas uma etapa de avaliação curricular.

A contratação terá prazo de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 meses de contrato no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) com o Executivo da Bahia, salvo as exceções previstas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do site, entre 21 e 28 de outubro. Todas as informações relativas ao processo seletivo estão divulgadas no site do DPT. Há vagas para auxiliar de necropsia, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico em anatomia patológica, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, fisioterapeuta, psicólogo, secretariado executivo e assistente social.