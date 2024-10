POLÍCIA INVESTIGA

Oito homens e três adolescentes são flagrados com drogas em motel de Salvador

Três adolescentes foram encontradas junto com oito homens e uma mulher em um motel no bairro de Amaralina, em Salvador, na noite de domingo (20). O flagra aconteceu após uma denúncia de perturbação do sossego em três quartos. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontrou dinheiro e diversos tipos de drogas, incluindo garrafas de whisky, porções de "loló" e medicação para estímulo sexual.