BLOQUEIO

PRF interdita trecho de Feira de Santana após tombamento de caminhão carregado de manga

Frutas foram espalhadas sobre parte da via e pelo acostamento central na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interdita um trecho da BR-116, em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia, na manhã desta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela corporação. >

De acordo com a PRF, ocorre uma interdição parcial, sentido crescente, devido a um tombamento de uma caminhão de manga. As frutas foram espalhadas sobre parte da via e pelo acostamento central.>