NOVIDADE

Correios atualiza CEPs de municípios da Bahia; confira

Novos códigos substituem os gerais, que eram utilizados para todos os logradouros de cada localidade

Os Correios concluíram os projetos de codificação postal dos municípios de Palmas de Monte Alto, Anagé, Wanderley, Correntina e Tabocas do Brejo Velho, além de sete distritos pertencentes à Ilhéus/BA e Humildes (distrito de Feira de Santana/BA). Agora, as localidades possuem todos os logradouros/trechos cadastrados com novo Código de Endereçamento Postal (CEP). >