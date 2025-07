VEJA COMO PARTICIPAR

Hospitais universitários realizam mutirão gratuito de cirurgias, consultas e exames em Salvador

Serviços serão ofertados no Hospital Professor Edgar Santos (Hupes) e na Maternidade Climério de Oliveira (MCO)

As atividades fazem parte do "Dia E". Em todo o país, estão previstos mais de 7,8 mil atendimentos, distribuídos entre mil cirurgias eletivas, 1,2 mil consultas e 5,6 mil exames em diversas especialidades, como Oncologia, Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia e Saúde da Mulher.>

No Hupes-UFBA/Ebserh serão 38 cirurgias de alta e média complexidades para pacientes regulados e com o procedimento agendados. Também haverá 35 exames de imagens já agendados: 20 tomografias e 15 ressonâncias magnéticas. No total, serão 73 atendimentos em um único dia na unidade hospitalar.>

Como agendar

Os interessados podem se candidatar presencilamente na sede da MCO, em Nazaré, entre 8h e 17h, ou por meio dos telefones 71 3283-9306 (mamografia) e 71-3283-9269 (consultas e exames). Os exames laboratorias devem ser agendados apenas presencialmente no setor de marcação do laboratório.>

É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e requisição do exame e/ou consulta para o agendamento. As vagas são limitadas. >