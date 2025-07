DESVIO DE VERBAS

MPF denuncia esquema milionário de lavagem de dinheiro que lesou fundo de pensão da Petrobras

Dezenove pessoas são acusadas de integrar organização criminosa que ocultou mais de R$ 23 milhões

De acordo com a denúncia, o fundo adquiriu, em 2010, galpões industriais no interior do estado de São Paulo mediante uma operação considerada temerária, conduzida por um então gestor da Petros em conluio com operadores privados e intermediada por uma advogada com influência política. Para o MPF, a compra dos galpões foi uma etapa no esquema de lavagem de dinheiro. O negócio, embora formalmente regular, teria sido usado como pretexto para o pagamento de propina disfarçada de “comissão”, equivalente a 8% do valor total da operação.>