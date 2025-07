JUSTIÇA

Ex-jogadora de vôlei que agrediu entregador com guia de cães é condenada no Rio

Sandra Mathias Correia de Sá foi condenada por racismo, injúria racial e lesão corporal após agredir o entregador Max Ângelo Alves dos Santos

A ex-jogadora de vôlei e empresária Sandra Mathias Correia de Sá foi condenada por racismo, injúria racial e lesão corporal após agredir o entregador Max Ângelo Alves dos Santos com uma guia usada para conduzir cães. Em abril de 2023, ela foi flagrada agredindo e xingando dois entregadores negros em São Conrado, na Zona Zul do Rio de Janeiro. >

Divulgada na quarta-feira (2), a sentença estabeleceu pena de quatro anos de reclusão e quatros meses, além de 20 dias de detenção e 30 dias- multa. O regime determinado pelo Tribunal de Justiça é aberto. As informações são do jornal O Globo. >

O juiz Bruno Manfrenatti disse que as ações de Sandra "ultrapassaram a mera ofensa individual, dirigindo-se a integrantes de um grupo social identificado por sua condição socioeconômica e racial". Ele ainda afirmou que as condutas da ex-atleta buscaram "restringir a circulação de entregadores e outros trabalhadores de baixa renda na região onde reside, grupos sociais vulnerabilizados, revelando uma nítida intenção de segregação e exclusão social". >

Relembre o caso

Sandra agrediu verbal e fisicamente um grupo de entregadores em abril de 2023. Vídeos registraram o momento que a ex-jogadora passeava com o cachorro por uma rua de São Conrado e passava por alguns entregadores que trabalham em uma loja do bairro. Em seguida, ela atacava verbalmente o grupo, dizendo para eles "voltarem para a favela". >

Minutos depois, ela agride fisicamente um dos trabalhadores. Sandra puxa a camisa dele e o acerta com um soco na cabeça. Em seguida, ela avança para cima dele com a guia da coleira do cachorro. Após a agressão, o entregador foi à delegacia, prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal. >