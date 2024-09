TIRO NO OLHO

Modelo que matou noivo e fugiu pelada de motel vai a júri no DF

Marcella Ellen Paiva Martins foi acusada de matar homem no fim do ano de 2022 no Distrito Federal

A modelo Marcella Ellen Paiva Martins, 33 anos, acusada de matar o noivo, o consultor empresarial Jordan Guimarães Lombardi, 39, vai a júri popular nesta quinta-feira (26). As informações são do portal Metrópoles.

O corpo do consultor foi encontrado por funcionários do Motel Park Way, no Distrito Federal, em novembro de 2022. Ele foi morto com um tiro no olho.