CONCURSO

Marinha e Aeronáutica têm vagas de todos os níveis; veja o que estudar

Confira os principais tópicos cobrados nas provas e dicas essenciais para se preparar

Com 1.680 vagas disponíveis, o concurso para o Corpo de Fuzileiros Navais exige ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até 28 de março no site oficial da Marinha. A prova abordará Língua Portuguesa e Matemática. >

A prova de Língua Portuguesa é considerada desafiadora, com foco em interpretação textual e gramática, incluindo figuras de linguagem e variação linguística. Em Matemática, a prova vai além do básico, cobrando geometria avançada, funções e porcentagem. Para Língua Inglesa, a dica é praticar interpretação de textos, utilizando recursos como aplicativos de notícias em inglês para ampliar o vocabulário e a compreensão. >

Com 50 vagas disponíveis, o concurso para Oficiais Aviadores exige ensino médio completo. As inscrições vão de 7 a 28 de abril, e a prova inclui Língua Portuguesa, Matemática, Física, Língua Inglesa e redação. >

Os especialistas recomendam que os candidatos revisem os editais com atenção e foquem em resolver questões de provas anteriores. A prática constante é essencial para se familiarizar com o estilo das questões e identificar os pontos que exigem mais atenção. Além disso, é importante organizar um cronograma de estudos que priorize as disciplinas com maior peso ou dificuldade. >