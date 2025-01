OPORTUNIDADE

MEC abre consulta de vagas para Sisu 2025

Bahia é o terceiro estado com maior oferta de vagas (22.889)



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 08:22

SISU Crédito: Reprodução

Está aberta a consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Ao todo, são ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país, segundo o Ministério da Educação (MEC). O período de inscrição segue até 21 de janeiro.

Interessados podem conferir as vagas ofertadas e quais são os cursos oferecidos por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Basta clicar em “Consultar ofertas de vagas” e usar a ferramenta de pesquisa para explorar as opções de cursos por nome, instituição e localização.

Os estados com mais vagas ofertadas no Sisu são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente.

Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675 vagas, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850 vagas.