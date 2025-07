SAÚDE

Médico baiano assume presidência da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Leonardo Oliva exercerá o mandato até julho de 2027

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) iniciou nesta semana um novo ciclo com o médico geriatra Leonardo Oliva à frente da presidência nacional da entidade. Eleito em abril durante o 24º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado em Belo Horizonte, Oliva exercerá o mandato até julho de 2027. >

Baiano de Salvador e com 43 anos, Oliva se formou pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) em 2008 e desde os primeiros anos de graduação já tinha clareza sobre a escolha da especialidade. “Eu sempre soube que seria clínico e na geriatria encontrei algo que fez todo sentido para mim: a possibilidade de olhar a pessoa de forma integral, cuidando não apenas dos aspectos físicos, mas também da saúde mental e da funcionalidade global. Costumo dizer que cuido de pessoas e não apenas de doenças”, afirmou.>

Com trajetória ligada à SBGG desde a época de estudante, Oliva acumula passagens pela presidência da seccional baiana da entidade, pela diretoria financeira e pela vice-presidência nacional antes de assumir o cargo máximo da sociedade. Ele destaca a influência do também geriatra baiano Adriano Gordilho na sua formação profissional e pessoal: “Me ajudou a escolher os melhores caminhos na medicina e na geriatria, baseados sempre na ética, na ciência, no humanismo e na humildade.”>