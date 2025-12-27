JOGO DE BILHÕES

Mega da Virada: Veja os números mais sorteados na história do concurso que este ano terá prêmio bilionário

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 09:02

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Tem gente que na hora de jogar, busca datas importantes, números que considera da sorte ou até mesmo faz escolhas aleatórias. Mas, os mais estratégicos, não investem em números queridinhos, mas sim, se guiam por padrões e estatísticas da loteria. Usam o histórico dos sorteios para avaliar quais os mais sorteados ao longo dos anos e as combinações possíveis, que são infinitas. E, sim, tem os números que já apareceram mais vezes nos sorteios da Mega da Virada?

Segundo a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o mais recorrente na história do concurso, tendo sido sorteado em cinco edições até agora. Em seguida aparece as dezenas 5 e 33, que já saíram quatro vezes. Já os números 3, 20, 34, 36, 41, 56 e 58 já apareceram três vezes. A Mega da Virada 2025 deve pagar um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior valor já oferecido na história do concurso especial.

As apostas estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O sorteio também será realizado no último dia do ano, às 22h. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também incrementam a cifra da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Para participar, o apostador pode escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o próprio sistema seleciona as dezenas automaticamente. Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou usando volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo internet banking.

Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha. Quem aposta também pode escolher participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo específico no volante. Além disso, o jogador pode adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 — e é a mais barata do concurso. Já os jogadores que querem aumentar as chances de ganhar podem marcar mais números no volante do concurso. Quanto mais dezenas escolhidas, entretanto, mais cara a aposta. O jogo com 20 números marcados, por exemplo, custa R$ 232.560,00 (veja tabela mais abaixo).