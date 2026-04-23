Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 70 milhões nesta quinta (23)

Maysa Polcri
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:09
Após a pausa no feriado de Tiradentes, o sorteio da Mega-Sena retorna nesta quinta-feira (23) com uma oportunidade milionária. O concurso 2999 tem prêmio estimado e acumulado em R$ 70 milhões e será sorteado a partir das 21 horas.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa. A transmissão do sorteio, realizado em São Paulo, acontece ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. As apostas podem ser registradas selecionando de 6 a 20 dezenas, dentre as 60 disponíveis no volante.