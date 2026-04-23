CRIME

‘Poderia ter sido eu’, diz ex-namorada de suspeito de matar miss baiana no Rio de Janeiro

Mulher relatou que foi sequestrada e vítima de tentativa de feminicídio há seis meses

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:14

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza Crédito: Reprodução

Uma ex-namorada de Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, suspeito de matar a modelo baiana Ana Luiza Mateus, contou que foi sequestrada, asfixiada com um cinto e ameaçada de morte pelo homem há seis meses. Endreo e Ana Luiza estavam juntos há três meses quando ela morreu após uma queda do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, na terça-feira (22). Ele foi encontrado morto dentro de uma cela horas após ser preso em flagrante.

Endreo Lincoln é natural de Mato Grosso do Sul, mesmo estado da ex-namorada que relatou as agressões sofridas durante o breve relacionamento com ele. A mulher concedeu entrevista à TV Bahia, sem se identificar, nesta quinta-feira (23). Ela contou que foi levada para a casa de Endreo por ele e que passou cerca de 24 horas em cárcere privado. Foi agredida e humilhada, mas conseguiu fugir.

Endreo Lincoln foi preso pela morte de Ana Luiza 1 de 8

"Ele me levou para a casa dele e me manteve em cárcere, proferindo ameaças. Ele tentou me matar, eu tive traumatismo craniano no rosto em dois lugares e foram horas de muito medo. Foram diversos socos no rosto, no corpo, ele tentou me matar asfixiada com um cinto", relatou a mulher, que não se identificou por medo.

"Durante esses momentos, a única coisa que vinha na minha cabeça, quando eu achei que de fato eu perderia a minha vida, era como a minha mãe e a minha família se sentiriam. Desde ontem eu estou muito abalada porque a Ana perdeu a vida e há seis meses atrás poderia ter sido eu. Isso me deixou muito profundamente abalada", acrescentou.

Perfil violento

O homem possuía histórico de violência. Endreo foi preso e condenado a três anos de prisão em regime aberto por atropelar um policial civil em 2011, na saída de uma festa, segundo informações do g1. Durante a fuga do local onde ocorreu o atropelamento, ele foi baleado pelo policial. Em 2019, foi novamente baleado, desta vez pelo próprio pai, em uma disputa por herança.

A mulher relatou ainda que Endreo era possessivo e tinha ciúmes das redes sociais dela. "Eu lutei muito com ele pela minha vida e depois disso ele fez um vídeo onde ele fazia com que eu falasse para ele todas as coisas que ele queria ouvir. Ele era extremamente ciumento, possessivo, ele tinha muito ciúme das minhas redes sociais", contou.

Ela também afirma que tentou se afastar, mas era perseguida pelo homem. "Eu tive um relacionamento muito breve com o Endreo, de três ou quatro meses, quando comecei a perceber todos esses sinais eu tentei me distanciar e ficar o mais longe possível dele. Mas ele passou meses me perseguindo e me ameaçando", disse. Segundo a mulher, Endreo foi ouvido na delegacia e liberado após o episódio em que ela quase foi morta.

Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo 1 de 10

Miss baiana morta no Rio

A ex-candidata ao Miss Cosmo Bahia, Ana Luiza Mateus, 29, que morreu após cair do 13º andar de um prédio no Rio de Janeiro, namorava há três meses com o homem que foi preso pelo feminicídio. Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios do Rio, horas após o crime. A polícia acredita que ele tenha cometido suicídio.

Segundo o delegado Renato Martins, Ana Luiza e Endreo começaram um relacionamento há três meses e estavam no Rio desde o dia 17 de abril. O apartamento localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, era alugado por temporada. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.