PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena terá sorteio especial de 30 anos com prêmio de R$ 150 milhões; saiba mais

Por conta do concurso especial, os sorteios dos dias 19, 21 e 23 não ocorrerão

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:32

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

No mês de maio, o jogo lotérico Mega-Sena comemora 30 anos de existência com um sorteio especial. Embora a data oficial de aniversário da modalidade seja 11 de março, o sorteio ocorrerá no dia 24 de maio, com prêmio estimado em R$ 150 milhões. As apostas poderão ser realizadas a partir deste domingo (26).

Por conta do concurso especial, os sorteios dos dias 19, 21 e 23 não ocorrerão. O concurso especial dos 30 anos seguirá as regras específicas das Loterias Caixa e, por isso, não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com cinco números) e assim por diante.

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Caso um único apostador seja contemplado com a totalidade do prêmio e opte por aplicar o valor na poupança da Caixa , o montante ficará sujeito às regras de remuneração vigentes dessa aplicação, podendo gerar, a depender das condições econômicas e dos critérios legais aplicáveis, um rendimento mensal em torno de R$ 1 milhão.

Como apostar na Mega 30 Anos

O apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente, por meio da opção Surpresinha. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor da aposta e também a probabilidade de ganhar.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa , pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

A ampliação dos canais de venda e dos prazos para participação no concurso especial está respaldada por planejamento operacional e tecnológico, assegurando a confiabilidade, a segurança e a integridade do processo, em conformidade com as diretrizes das Loterias Caixa.

De forma inédita, os bolões online da Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, no dia 24 de maio.

Bolão

Para participar de um bolão das Loterias Caixa, o apostador pode adquirir cotas nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA ou no aplicativo. Os bolões online podem ser adquiridos até uma hora antes do sorteio.

Os canais eletrônicos contam com filtros que permitem escolher a lotérica, a quantidade de cotas do bolão, o valor mínimo e máximo de cada uma, a quantidade de números apostados, além dos números desejados e indesejados. A página apresenta os bolões disponíveis de acordo com a seleção dos filtros.

Também é possível organizar um próprio bolão, escolhendo números preferidos, a quantidade de cotas e a quantidade de números apostados. Nesse caso, a aposta deve ser registrada exclusivamente em uma lotérica.