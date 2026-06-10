NÃO FOI MENTIRA

Passageiros levam susto após cobra branca aparecer dentro de ônibus durante viagem

Serpente de quase um metro transformou um trajeto comum em uma cena difícil de esquecer para os passageiros

Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:52

Cobra branca apareceu dentro do coletivo durante viagem na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem usa ônibus todos os dias está acostumado a enfrentar trânsito, atrasos e lotação. Mas os passageiros de uma linha de transporte urbano em São José dos Campos, no interior de São Paulo, tiveram uma surpresa bem diferente: uma cobra branca apareceu dentro do coletivo durante a viagem e provocou susto entre quem estava a bordo.

O animal, com cerca de um metro de comprimento, foi visto circulando pelo corredor do ônibus da linha 202 na tarde da última sexta-feira (5). A presença da serpente rapidamente chamou a atenção dos passageiros, que interromperam a rotina da viagem para acompanhar a movimentação dentro do veículo.

De acordo com testemunhas, um homem que estava no ônibus decidiu agir. Ele se aproximou do animal e conseguiu capturá-lo com as próprias mãos, retirando a cobra do interior do veículo.

Veja resgate de cobra em praia de Salvador 1 de 5

A origem da visitante inesperada ainda é um mistério. Não há informações sobre a espécie da serpente nem sobre como ela embarcou no ônibus. O que se sabe é que o episódio transformou uma viagem comum de transporte público em uma história que os passageiros dificilmente vão esquecer.