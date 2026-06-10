Passageiros levam susto após cobra branca aparecer dentro de ônibus durante viagem

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Mariana Rios
Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:52
Quem usa ônibus todos os dias está acostumado a enfrentar trânsito, atrasos e lotação. Mas os passageiros de uma linha de transporte urbano em São José dos Campos, no interior de São Paulo, tiveram uma surpresa bem diferente: uma cobra branca apareceu dentro do coletivo durante a viagem e provocou susto entre quem estava a bordo.
O animal, com cerca de um metro de comprimento, foi visto circulando pelo corredor do ônibus da linha 202 na tarde da última sexta-feira (5). A presença da serpente rapidamente chamou a atenção dos passageiros, que interromperam a rotina da viagem para acompanhar a movimentação dentro do veículo.
De acordo com testemunhas, um homem que estava no ônibus decidiu agir. Ele se aproximou do animal e conseguiu capturá-lo com as próprias mãos, retirando a cobra do interior do veículo.
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A origem da visitante inesperada ainda é um mistério. Não há informações sobre a espécie da serpente nem sobre como ela embarcou no ônibus. O que se sabe é que o episódio transformou uma viagem comum de transporte público em uma história que os passageiros dificilmente vão esquecer.
Até o momento, a prefeitura e a empresa responsável pela linha não comentaram o ocorrido.